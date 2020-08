Le candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle américaine a profité de la présentation de sa colistière Kamala Harris ce mercredi à Wilmington, dans son Etat du Delaware pour répondre aux moqueries de Donald Trump suite à l’annonce de son choix. Pour Joe Biden, choisir la sénatrice noire comme vice-présidente s’il était élu, est le meilleur choix qu’il puisse faire contrairement à ce que son détracteur peut penser. Aux déclarations de son principal challenger suite à l’annonce de son choix, le candidat républicain n’a pas semblé être étonné outre mesure.

Pas étonnant les mots de Trump selon Joe Biden

« Ca étonne quelqu’un que Donald Trump ait un problème avec une femme forte, ou les femmes fortes en général ? », s’est interrogé Joe Biden lors de son discours dans un gymnase. La sénatrice a également profité de sa prise de parole pour lancer des piques à Donald Trump. Elle a notamment critiqué les choix politiques que fait l’actuel président. « L’Amérique est en manque criant d’un dirigeant. Et pourtant nous avons un président qui se préoccupe plus de lui que de ceux qui l’ont élu », avait-elle déclaré.

L’actuel locataire de la Maison-Blanche n’avait pas pu s’empêcher de se moquer du choix opéré par son adversaire politique. Le milliardaire républicain confiait notamment qu’il a été surpris du casting qui a été fait par Joe Biden. Il estime que son adversaire aurait pu avoir meilleur partenaire que la femme politique de 55 ans.

Trump se dit surpris du choix de Biden

«J’étais plus surpris qu’autre chose parce qu’elle a été très médiocre», déclarait-il mardi dernier. «Elle a eu de très mauvais résultats aux primaires. Et ça, c’est comme un sondage.», a poursuivi Donald Trump. Le président américain a également gardé une très mauvaise image de la collaboratrice choisie par Joe Biden. Il se rappelle notamment de l’audition du candidat conservateur controversé à la Cour suprême Brett Kavanaugh, en 2018. Kamala Harris aurait été selon lui «la plus méchante, la plus horrible, la plus insolente de tout le Sénat».