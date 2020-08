Hier soir, le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, confirmait avoir choisi Kamala Harris comme colistière. En cas de victoire, celle-ci deviendrait donc vice-présidente des États-Unis. Une décision que le président actuellement en place, Donald Trump, a eu un peu de mal à comprendre. Résultat, celui-ci s’en est violemment pris à ses adversaires.

Au cours d’un point presse, le président Trump a ainsi confirmé sa surprise, ajoutant par la suite que les performances de Kamala Harris au cours des primaires démocrates, ont été plus que médiocres. Celle-ci a d’ailleurs été forcée de jeter l’éponge faute de financement, alors qu’elle n’était créditée que de 3% des voix dans les derniers sondages. Une situation difficile pour elle, qui a préféré se ranger derrière le clan Biden.

Trump critique Kamala Harris

En outre, Donald Trump a tenu à tacler la sénatrice, qu’il a accusé d’être méchante, insolente et horrible. Une sortie en référence à l’audition du candidat conservateur controversé à la Cour suprême Brett Kavanaugh, en 2018. Ce dernier était alors accusé d’agression sexuelle. Il n’oubliera pas de souligner qu’elle a manqué de respect à Joe Biden lors des débats démocrates, celle-ci lui reprochant ses prises de position concernant la ségrégation, au cours des années 1970.

Mike Pence, un roc en comparaison

Il a finalement tenu à comparer le rôle joué par Kamala Harris et l’image que celle-ci renvoie, à celle de Mike Pence, l’actuel vice-président américain et probable colistier de Trump pour ces prochaines élections. Un homme qu’il a estimé être respecté de tous et qui apparaît toujours aussi solide, peu importe les situations rencontrées et traversées par l’exécutif, ou le pays dans sa globalité.