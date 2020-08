Ce Dimanche, le Bayern Munich remportait sa sixième Ligue des champions depuis l’épopée victorieuse de 2013. Ce dimanche, face au club français du Paris-St-Germain, les bavarois, malgré la pression, n’ont pas flanché et ont enlevé leur titre par un glorieux 1-0. Les hommes de Hansi Flick, sentant leur chance y sont allés avec le cœur ; mais si Kingsley Coman l’ancien sociétaire du PSG avait réussi cloué au pilori le club qatari, c’était parce que dans les buts allemands avait régné un « énorme » Manuel Neuer. Sur Instagram, le gardien de but n’avait pas manqué de faire un pied de nez aux coéquipiers de Mbappé et de Neymar.

Neuer fait une dédicace…qui fait mal

De l’avis de bien des presses sportives, le gardien de but du Bayern Munich, s’était montré plus qu’efficace au cours de ce dernier match. Capitaine également, le gardien allemand, sacré quatre fois de suite ‘’meilleur gardien du monde’’ a un acteur indéniable de l’épopée victorieuse du Bayern Munich. 1-0 un score limite, qui dit également combien de fois des deux équipes ne voulaient rien lâcher.

Mais que ce soit devant Neymar, devant qui il avait exécuté un arrêt précoce alors que le score était toujours vierge, où devant Mbappé, dans un sauvetage in extrémis ; Neuer avait joué sa partition. Mais les Dieux du Foot étaient allemands ce Dimanche et la Coupe « aux grandes oreilles » était allée sans escale de Lisbonne à Munich. Un deuxième succès de Neuer en Ligue des champions, mais la première en tant que capitaine. Une victoire que n’avait pas manqué de célébrer à sa façon le capitaine.

Sur Instagram, le gardien de but avait posté une joyeuse photo de lui tenant la coupe européenne. Jusque-là rien de bien particulier, mais c’est lorsque qu’on regardait de plus près, que l’on se rendait compte de la boutade. Neuer avait marqué se trouver au Stade Vélodrome de Marseille, unique club français à avoir remporté la Ligue des Champions en 1993, et féroce rival du PSG.