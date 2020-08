La mer Égée est une baie allongée de la mer Méditerranée située entre les péninsules grecques et anatoliennes. Des eaux riches en ressources naturelles et notamment en hydrocarbures. Des eaux que se disputent la Turquie, Chypre et la Grèce. Il y a quelques semaines Ankara faisait une avancée dans les recherches en hydrocarbures, sous les véhémentes protestations d’Athènes. Paris envoyait alors des navires et un appui aérien, pour selon l’Elysées, désamorcer les tensions et assurer le respect des « règles » en fait de droit maritime.

Mais la lecture turque du droit maritime était différente. Puisqu’après avoir dénoncé la manœuvre française, les autorités turques avaient comparé la manœuvre française à celle d’un « caïd »; laissant entendre que les déploiements français ne l’impressionnaient en aucune façon. Ce jeudi, Ankara, prévenait qu’elle avait l’intention de mener des exercices militaires en Méditerranée orientale.

Une possible escalade dans les tensions…

Mi-Aout, la France prenant le parti européen et grecque, envoyait en méditerranée une frégate, un hélicoptère amphibie et deux avions de combat. Un déploiement aussitôt suivi par l’envoi par Ankara d’une flotte de navires militaires pour « assurer » la sécurité du ‘’Oruc Reis’’, le navire de recherche en hydrocarbures cause de toutes les discordes. Avec les USA en renfort de la Turquie, qui déployaient dans la région, l’USS Hershel «Woody» Williams de la marine américaine.

Des déploiements qui faisaient craindre aux observateurs, une escalade dans les tensions. Mais selon Ankara, ce serait la France et non la Turquie qui serait à blâmer en cas d’escalade. Pour Ankara, la France, en déployant unilatéralement des forces militaires dans la région s’était mêlée de problèmes qui ne la concernait pas directement. Ce jeudi, c’est par NAVTEX (NAVigational TEXt Messages) un « système d’information maritime automatique en radiotélétype », que la Turquie avait annoncé ses exercices militaires dans les environs des eaux controversées les 1 er 2 Septembre prochain.