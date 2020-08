Meghan Markle, comédienne américaine et entrée dans la famille royale britannique en 2018, est née une journée du 4 aout de l’année 1981 à Los Angeles. Ce Mardi donc, Meghan Markle, Duchesse de Sussex, Comtesse de Dumbarton, Baronne Kilkeel, célébrait ses 39 ans. Une date dont s’était rappelée la famille royale, qui ce mardi avait tenu via son compte officiel Instagram, à lui souhaiter « un joyeux anniversaire ». Un message qui n’était pas passé inaperçu à la presse people surtout qu’un nouveau épisode du feuilleton relationnel des Sussex avec la famille royale britannique pouvait s’ouvrir dès ce 11 Aout.

Courtoisie royale oblige…

C’est de notoriété publique, le respect des traditions, des règles de bienséance et de l’étiquette, fait partie intégrante de la royauté. Mais peut-être plus encore pour les monarchies contemporaines, appelés à survire dans un monde de République. C’est également de notoriété publique que de toutes les monarchies contemporaines, celle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dont la Reine Elisabeth était la première personnalité, faisait partie de celle les plus à cheval sur le respect de l’étiquette.

Une étiquette qui n’était pas facile à assimiler et à vivre surtout lorsqu’on n’était pas de sang bleu, et Meghan Markle pouvait en dire quelque chose. Mais malgré toutes les mésententes et les dissensions qu’il y a pu avoir entre la famille royale et la Duchesse de Sussex, et malgré leur « départ », la famille royale avait tenu à souhaiter en ce jour spécial, ses vœux les meilleures à Meghan Markle, mère d’Archie Mountbatten-Windsor, « septième dans l’ordre de succession au trône britannique, ainsi qu’aux trônes des quinze autres royaumes du Commonwealth ».

Des relations difficiles…

Un message sur Instagram épuré et sobre, dans laquelle la famille royale britannique avait dit : « Souhait à la Duchesse de Sussex d’un joyeux anniversaire » avec une photographie de l’actrice aux côtés de la Reine. Un message dont la sobriété n’avait pas tardée à être corrélée par la presse people britannique, à la nature des relations qu’entretenait le couple avec la famille royale depuis leur « départ » (Megxit) en janvier dernier.

Des relations qui risquaient de se compliquer un peu plus alors, que ‘’Finding Freedom’’, une biographie des Sussex par des journalistes, a sa sortie prévue pour le 11 aout prochain. Un livre qui tendrait à décrire une culture de tension croissante entre les Sussex et la famille royale avant et après le Megxit.