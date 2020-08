Il y a quelques jours, le club espagnol du FC Barcelone prenait un monumental revers en demi-finale de la Ligue européenne des Champions. Une grande déception pour le club, mais surtout pour sa superstar, Lionel Messi. L’international argentin, malgré son impressionnant palmarès, n’avait jamais pu brandir le trophée aux grandes oreilles. Du coup de folles rumeurs étaient apparus sur un probable départ de l’attaquant vedette du ‘’ Barça’’. Des rumeurs que l’entourage du joueur, n’avaient ni confirmé, ni démentie. Cela avait suffi à alimenter moult spéculations sur un probable duo ‘’Messi-Ronaldo’’.

Les italiens passent à l’offensive…

Le Club italien de la Juventus Turin avait déjà réussi en 2018 à attirer dans son écurie le formidable buteur du Club espagnol, le Real Madrid, Cristiano Ronald (CR7). Un transfert qui avait couté pompette, plus de 100 millions d’euros, mais que le club ne semble absolument pas regretter, puisque CR7, auteur de 31 buts cette saison, avait permis à la Juventus Turin de remporter son neuvième titre de champion d’Italie consécutif.

Un pari gagnant donc que les turinois veulent réitérer avec un autre club espagnol, le FC Barcelone et une autre star, ‘’Leo Messi’’. Surtout que les rumeurs sur une éventuelle volonté de départ de Lionel Messi semblaient se préciser, avec Messi souhaitant que ses représentants ouvrent la voie à son départ. Les turinois étaient, du coup, révélait un média sportif, allés à l’offensive.

Et toujours selon le média, une approche discrète avait été faite auprès du père de la star ; pour sonder de la force de la probabilité pour Messi de désirer faire avec son « éternel » rival, CR7, l’un des tandems les plus puissants du football moderne. Pour le club italien réussir à faire signer Messi, représenterait un challenge financier important. Mais de l’avis de nombreux observateurs, les retombées commerciales et médiatiques d’un tel tandem au sein de l’effectif des Turinois, devraient rapidement amortir l’investissement.