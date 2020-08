Aux USA, l’ancienne première dame Michelle Obama a confié souffrir d’une légère dépression dans le dernier épisode de son podcast. «Je me réveille en pleine nuit parce que quelque chose me préoccupe, ou parce que je ressens un poids… J’essaie de faire du sport, mais il y a eu des périodes pendant cette quarantaine où je n’avais juste pas le moral» a affirmé Mme Obama à ses nombreux auditeurs via son podcast.

Si de nombreuses personnes peuvent se demander si cela est lié ou non à des problèmes personnels, Mme Obama a vite fait de clarifier l’origine de cette situation.

Rien à voir avec des problèmes personnels, mais la situation générale dans le pays

Non, Michelle Obama n’a pas des problèmes personnels, ni de couple. Elle est plutôt impactée par la situation générale dans le pays. De l’affaire George Floyd, au coronavirus, en passant par les décisions de l’administration Trump, Michelle Obama se dit affectée par les événements.

«Je sais que je passe par une forme de dépression légère… Pas seulement à cause de la quarantaine, mais aussi à cause des luttes raciales. Et voir cette administration, voir son hypocrisie, jour après jour, c’est démoralisant… Et cela mène à un fardeau que je n’ai pas ressenti depuis un moment dans ma vie… Nous sommes à un moment unique de notre histoire…Nous traversons quelque chose que personne de notre vivant n’a vécu » a-t-elle

»