Le retour de Mike Tyson sur les rings de boxe est une réalité. En effet, son combat exhibition est attendu pour le 12 septembre prochain. Toutefois, celui-ci a été reporté de quelques semaines. Selon certaines informations, il pourrait avoir lieu le 28 novembre prochain. Il opposera la légende du noble art au combattant Roy Jones Jr.

Pour le moment, son retour semble passer quelque peu inaperçu. De fait, le clan Tyson souhaite améliorer sa communication et maximiser les possibilités de gains. Un plan autour de la couverture médiatique est donc en place et il se pourrait que Mike Tyson et ses promoteurs accentuent les messages autour de l’offre de pay-per-view. L’idée est donc de créer un véritable engouement autour de ce combat inattendu.

Mike Tyson, le retour d’une légende

Le covid-19 est venu rebattre de nombreuses cartes. Alors que le combat devait être une véritable fête de la boxe, celui-ci aura finalement lieu à huis-clos. Les recettes liées à la billetterie seront donc nulles, de même que les recettes autour des extras (goodies, repas, boissons). La seule source de revenue de cette rencontre sera donc internet. Encore un peu de patience donc, avant de revoir Tyson sur les rings.

Le covid-19 change beaucoup de choses

Âgé de 54 ans, absent des rings depuis 2005 et sa défaite contre Kevin McBride, Tyson s’est depuis, lancé dans les affaires et notamment, le cannabis thérapeutique. D’ici là, une série sur sa carrière et son retour est attendue. De 10 épisodes, elle sera diffusée sur Triller. Une bonne manière de se remémorer les plus grands exploits de la star.