L’ancien footballeur brésilien, Rivaldo, aimerait voir revenir au FC Barcelone, l’attaquant du PSG, Neymar. Dans un entretien accordé à un média espagnol, il a fait l’éloge de son jeune compatriote, tout en soulignant que le barça ne disposait pas de la personnalité de Neymar, quand celui-ci était dans le club. « J’aime beaucoup Neymar, il a de la personnalité et il a fait de belles saisons à Barcelone. Le Barça a signé des joueurs mais ils n’ont pas eu la personnalité que Neymar avait quand il était au Barça » a-t-il commencé.

Il souhaitait retourner dans son ancien club

L’ancien attaquant du FC Barcelone, a fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec le départ du coéquipier de Mbappé du club espagnol, tout en soulignant que Neymar a, à maintes reprises, fait voir qu’il souhaitait retourner dans son ancien club. « C’est difficile maintenant à cause de la situation financière, mais c’est un joueur que Barcelone devrait sûrement signer. J’adorerais qu’il revienne car il joue bien avec Messi et Suárez et fait une différence. Le Barça le veut sûrement. Il faut attendre mais j’aimerais qu’il revienne au Barça » a-t-il ajouté. Rappelons que cela fait maintenant trois années que Neymar n’est plus au FC Barcelone. Cependant, son ombre ne cesse de planer sur le club. L’été dernier, il avait tout essayé pour rejoindre les blaugranas.

Même si cela n’avait pas pu être réalisé, il devait réessayer cette offensive cette année. Cependant, à cause de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19), la situation financière du barça est au plus mal. Neymar repartira donc pour une quatrième saison avec le Paris Saint-Germain.