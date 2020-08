A la tête d’une forte délégation, le professeur Joël Aïvo a effectué, ce vendredi 28 août 2020, un test de mobilisation des populations des 11ème et 12ème circonscriptions électorales dans le Couffo. Il est allé, dans le cadre du dialogue itinérant qu’il a entrepris depuis deux ans, rencontrer à Azovè, les représentants des communes d’Aplahoué, de Djakotomey et de Klouékanmey. Avant de s’entretenir avec les populations, il est d’abord allé prendre la bénédiction des gardiens de la tradition de ces différentes localités.

Ainsi, les Majestés Lokonon Ehoun Zinsou, roi de Djakotomey, Towanou II, roi de Dogbo Honton et Aklan Makouzokou, roi d’Azovè ont tour à tour donné leur onction à l’homme. Il a rassuré les têtes couronnées sur sa capacité à gouverner pacifiquement le peuple béninois. Joël Aïvo s’est rapproché de la population massivement mobilisée pour écouter son message. A chaque étape, le professeur a rassuré tous ceux qu’il rencontrait en leur disant que la devise de notre pays qui impose la fraternité, la justice et le travail aux Béninois est le socle de notre démocratie. Et toute gouvernance qui ne respecte pas cette devise doit être mise de côté afin de remettre les Béninois en confiance. Le potentiel candidat à la présidentielle de 2021 a exhorté la population de la 12ème circonscription électorale à la patience car le bout du tunnel c’est pour bientôt.

Dans un post sur sa page Facebook, le professeur fait savoir que dans les 11ème et 12ème circonscriptions électorales, il a entendu les mêmes appels et observé la même mobilisation qu’à Savè, Adjarra, Nikki, Parakou, Glazoué, Pobè, Bohicon, Ouidah et autres villes déjà parcourues. Et il estime que «le Couffo est aussi prêt ». Il relève qu’à Aplahoué dans la 11ème circonscription et à Dogbo dans la 12ème circonscription où il a échangé avec les leaders d’opinion des communes de Dogbo, de Lalo et de Toviklin, il a senti la ferveur populaire et le souci de voir une alternance en 2021. «Je le redis, le Couffo est prêt. Dans quelques mois, nous le vérifierons ensemble », a écrit Joël Aïvo. «Je repars du département du Couffo satisfait du travail abattu par toutes nos équipes et remobilisé à bloc par le courage des populations », a indiqué le professeur.