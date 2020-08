Le prince Henry(Harry) et Meghan Markle, le duc et la duchesse de Sussex, ont quitté les fonctions royales britanniques de première ligne, cette année pour un déménagement en Californie, qui semble définitif. Aux Etats-Unis, Markle et Harry ont évoqué leur désir de pouvoir, avec leur organisation à but non lucratif de grande envergure avec ArcheWell, faire quelque chose qui ait du sens, de faire quelque chose qui compte. En attendant, la duchesse se servait ce jeudi de sa notoriété à des fins plus politiques.

Meghan Markle appelle à un changement…

Ce jeudi, l’épouse du prince Henry, Meghan Markle faisait une apparition remarquée à la campagne en ligne d’incitation à une participation de masse aux scrutins, organisée par ‘’When We All Vote’’. «When We All Vote» (Quand Tous Nous Votons) est une organisation à but non lucratif et non partisane lancée en 2018 par l’ancienne première dame américaine Michelle Obama et de nombreuses autres personnalités du cinéma et du showbiz. La mission de cette organisation : arriver, en modifiant la culture du vote, à augmenter la participation à chaque élection et à réduire l’écart de vote entre la race et l’âge.

C’est donc au cours de l’une des campagnes en ligne d’enregistrement de masse de l’organisation, que la Duchesse de Sussex avait fait une apparition. Meghan Markle avait tout de suite tenu à rappeler le but véritable du devoir civique qu’était le vote. « Nous votons pour honorer ceux qui nous ont précédés et pour protéger ceux qui viendront après nous. Parce que c’est ce qu’est la communauté et c’est précisément le but de cette élection » avait déclaré la mère d’Archie, arrière-petit-fils de la Reine d’Angleterre.

Mais Meghan Markle, mettant de côté l’étiquette royale et s’exprimant en citoyenne américaine avait poursuivi pour dire que « Nous savons tous ce qui est en jeu cette année. Je le sais, je pense que vous le savez tous certainement ». Et ce qui était en jeu selon Markle, sans toutefois faire aucune allusion au président Trump, c’était que tous soient « motivés » et « mobilisés » pour « le changement dont nous avons tous besoin et que nous méritons ».