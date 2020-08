Le patron de Tesla, Elon Musk, a estimé que les pyramides en Egypte avaient été construites par des extraterrestres. Il a lui-même donné l’information sur le réseau social Twitter, le vendredi 31 juillet 2020. « Les extraterrestres ont construit les pyramides, évidemment » a-t-il laissé voir en ajoutant : « Ramsès II était cool ». Son message a été retweeté plus de 80 000 fois. Suite à ses propos, certains internautes lui ont répondu « non, il ne les a pas construites ». D’autres paraissant plus dingues, ont même évoqué la fin du monde, parlant des extraterrestres et du diable.

Il a avait appelé au démantèlement d’Amazon

Elon Musk avait par la suite salué le talent des constructeurs des pyramides de Gizeh, qui selon lui, est « la plus grande structure bâtie par les Hommes en 3.800 ans ». Par ailleurs, il a renvoyé ses abonnés à une plateforme, qui explique comment les pyramides ont été construites, mais sans la théorie concernant les extraterrestres. Notons que ce n’est pas la première fois que le PDG de Tesla se fait remarquer par ses tweets. Au cours du mois de juin, il avait exhorté à ce que le géant mondial du e-commerce, Amazon, soit démantelé, puisque ce dernier n’avait pas accepté de vendre le dernier livre sur le coronavirus (covid-19), de l’écrivain et journaliste Alex Berenson. Aussi ses commentaires sur la privatisation de Tesla, lui avaient coûté son poste de président du conseil d’administration et 40 millions de dollars.

Il y a exactement un mois, il avait fêté le succès en bourse de Tesla, en laissant voir un message insultant à l’endroit des autorités boursières américaines. Elon Musk n’avait pas manqué de se moquer, sur Twitter, des traders qui avaient misé sur la chute de sa société, en plaçant des ordres appelés « shorts ».