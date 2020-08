Après son premier, Peur, Trump à la Maison Blanche, publié en 2018 et qui est qualifié de « plaisanterie » et d’« escroquerie » par Donald Trump, le « très, très bon journaliste » américain d’investigation Bob Woodward, sortira le 15 septembre prochain un nouvel ouvrage. Titré Rage, et portant sur les relations entre les deux hommes, l’ouvrage révèle les correspondances de Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Composé en effet de 25 lettres échangées entre les deux chefs d’Etats dont le journaliste a réussi à s’en procurer, les missives sont d’après la maison d’édition américaine Simon & Schuster, des échanges « jamais rendus publics jusqu’à présent. » Dans ses correspondances adressées à Trump, « Kim décrit le lien entre les deux leaders comme digne d’un film fantastique alors que les leaders se lancent dans un menuet diplomatique extraordinaire », a posté l’éditeur sur la page Amazon consacrée au livre.

“Il m’a écrit de belles lettres”

Les relations diplomatiques entre Washington et Pyongyang ont été tellement houleuses avec des insultes et menaces de guerre jusqu’au point où Trump a fini par avouer son amour pour le dirigeant nord-coréen disparu de la scène publique depuis un moment. Donald Trump et Kim Jong-un, pour la première fois s’étaient rencontrés au cours du sommet de Singapour en juin 2018, afin de négocier la dénucléarisation de la Corée du Nord.

Mais malgré le fait que rien n’ait avancé sur le point des négociations, l’occupant du Bureau ovale n’a tout de même pas manqué de vanter ses bonnes relations avec l’autocrate. « Il m’a écrit de belles lettres, ce sont de magnifiques lettres. Nous sommes tombés amoureux », déclarait Trump en septembre 2018 à ses partisans.