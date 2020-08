Ce vendredi, le président Trump revenait sur ses « préoccupations » au sujet du vote par correspondance. Pour de nombreux responsables de la santé, le vote par correspondance pourrait être une alternative efficace dans le contexte actuel de lutte contre la propagation du coronavirus. Une position partagée par le camp des Démocrates qui y voyait là un moyen d’élargir l’accès au vote à un plus grand nombre. Mais pour les Républicains et notamment pour le président Trump, permettre le vote par correspondance, ce serait ouvrir la porte à toutes les dérives.

Trump poursuit sa campagne…contre le vote par correspondance

M. Trump a déclaré contre le vote par correspondance, qu’à part le fait que ce soit un excellent moyen de permettre à de nombreuses personnes âgées, militaires et autres qui ne peuvent pour une raison valable pas se rendre aux urnes ; le vote universel par correspondance ne devrait pas être autorisé. Pour les Républicains américains, le vote par correspondance est un peu trop aisé, et laissait à désirer les exigences d’inscription et la rigueur de l’identification des électeurs. Et selon eux, l’assouplissement des restrictions inviterait à la fraude.

Une position qui avait été depuis l’un des principales arguments du président au cours de chacune de ses sorties de campagne. En début de semaine lors d’un déplacement dans le Wisconsin, le président Trump était allé jusqu’à déclarer que si lui et le parti des Républicains échouait c’était parce qu’il y aurait eu fraude. Des propos qui avaient laissé perplexes biens d’observateurs nationaux qu’internationaux.

Il y a quelques jours d’ailleurs le président bloquait une proposition des démocrates pour renforcer le budget de l’Agence Postale américaine, et l’avait-il reconnu c’était pour éviter que l’Agence n’aille plus en avant dans un processus de mise en place du vote par correspondance. Ce vendredi, il expliquait que ce système de vote par correspondance, s’il était retenu, ne livrerait pas avant « des mois » les résultats escomptés. Pour Trump ces résultats risquaient même de ne jamais se révéler.