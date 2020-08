Contre la toux, le rhume et les maux de gorge le miel serait un remède très efficace. C’est du moins ce qu’il faut retenir d’une étude réalisée par les scientifiques de l’école de médecine de l’Université d’Oxford. Ils sont arrivés à cette conclusion suite à une étude qu’ils ont réalisée. Ils ont en effet étudié les données de 14 essais cliniques, impliquant 1761 participants de différents âges. Ils ont ainsi comparé le miel et les préparations en contenant aux anthistaminiques, expectorants, anti-toux et autres anti-douleurs.

Le miel, une alternative moins chère

Cette expérience les amène à conclure que le miel est plus efficace pour améliorer la santé des malades atteints des pathologies citées plus haut. «Le miel constitue une alternative, moins chère et largement disponible, aux antibiotiques. Et il pourrait aider à ralentir la propagation de la résistance contre les microbes, même si plus de tests sont nécessaires pour le confirmer», ont fait savoir les chercheurs dans la revue BMJ Evidence-Based Medecine.

Notons que ce n’est pas pour la première fois que les vertus du miel ont été démontrées par la science. Son efficacité a été établie à travers d’autres études sur les bactéries. Contre la salmonelle ou encore E.Coli, le miel est encore meilleur.