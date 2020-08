Une scène d’effroi. En effet, dans le Kamtchatka, l’extrême-orient russe, des tornades de moustiques ont été observées. De quoi sidérer des milliers d’habitants et surtout des milliers d’internautes, puisque les scènes ont été filmées et partagées sur les réseaux sociaux. Les hausses de températures observées ces dernières semaines en Russie seraient responsables de ce phénomène.

En effet, tous les ans, moustiques mâles et femelles se rencontrent à cette période afin de parader. Or, cette fois-ci, les tornades de moustiques étaient d’une ampleur inhabituelle, à cause des fortes chaleurs. Les moustiques sont arrivés plus tôt et sont restés plus longtemps sur place. Ces incroyables scènes ont été observées du côté d’Oust-Kamtachtsk, dans la région du Kamtchatka.

De véritables tornades de moustiques

La population de moustiques est telle que les habitants ne peuvent sortir de chez eux. Interrogée par le quotidien russe Komsomolskaïa Pravda, Olga Golovinskaya, a avoué être restée chez elle sur une période de trois jours. Les risques de se faire piquer sont donc réels, d’autant qu’il y aurait, au Kamtchatka, pas moins d’une douzaine d’espères de moustiques suceurs de sang. Une scène apocalyptique donc, mais qui est parfaitement naturelle.

Un phénomène naturel classique

Comme expliqué ci-dessus, les moustiques, à l’instar des abeilles, se reproduisent de la sorte. Le mâle va tourner autour de la femelle désirée, en espérant obtenir ses faveurs. Bien évidemment, il n’est pas le seul et des milliers, si ce n’est plus, de moustiques mâles et femelles se mettent alors à tourner. De fait, d’imposants tubes sont créés, donnant ainsi l’air que des tornades sont en train de s’abattre sur la région.