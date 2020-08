Alexeï Navalny, 44 ans est connu en Russie comme étant l’un des plus virulents détracteurs de l’administration Poutine. Opposant déclaré, cet avocat et militant politique n’hésitait pas une organisation qu’il avait créée expressément à cet effet, à dénoncer les actes de corruptions ou d’abus de pouvoir du régime en place. Ce jeudi, Navalny rentrait de Sibérie à Moscou par avion lorsqu’il a commencé à se sentir malade. Devant l’urgence de la situation, l’avion, selon la presse locale, avait dû faire un atterrissage d’urgence à Omsk et il a été transporté à l’hôpital et où il serait présentement dans un état critique.

Un empoisonnement suspecté…

Pour ses proches, le mal dont souffrait l’opposant ne serait à rechercher que dans la volonté de personnes puissantes, dont nombreuses étaient affiliées au pouvoir en place, de le voir hors circuit. À la presse, certains des collaborateurs de Navalny avaient avancé la thèse de l’empoisonnement. Car selon leurs témoignages, l’avocat au départ de la Sibérie n’avait montré aucuns signes de malaise, et à part un café pris à l’aéroport, Navalny n’aurait rien consommé d’autre.

Un poison que l’opposant aurait donc consommé avec le seul café pris. Une substance à effet rapide, si l’on en juge par la rapide détérioration de l’état de Navalny, qui en l’espace de quelques heures était passé de bien portant à malade dans le coma. C’était la porte-parole de Navalny, Kira Yarmysh, qui avait fait l’annonce sur twitter. Elle avait également suggéré que les symptômes montrés par l’avocat pendant le vol plaidaient pour la théorie de l’empoisonnement.

En outre, les médecins d’Omsk, selon la presse, demeuraient discrets sur le diagnostic posé, se contentant de déclarer envisager une variété de théories. Mais pour les compagnons de Navalny, les seules personnes qui avaient la capacité de cibler l’opposant, étaient les services de sécurité russes avec la bénédiction de la direction politique russe. L’avocat revenait de Sibérie où il s’était rendu pour mener des enquêtes sur des allégations de faits de corruption de la part de fonctionnaires de l‘administration. Et les faits de décès de dissidents, par empoisonnement, étaient récurrents dans l’histoire politique russe.