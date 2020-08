Voici un proverbe qui vient du Bénin et est bien particulier. Le maïs est l’une des céréales de base les plus exploitées au monde. C’est d’ailleurs la céréale la plus importante en Afrique. Sur un épi les graines sont solidement agrippées mais une fois détachées, ce sont des graines qui tombent et s’éparpillent. La volaille blanche étant largement répandue aussi sur le continent, elle raffole de ces céréales également.

Sur leurs deux pattes, les poulets et poules n’hésitent pas à picorer pour se nourrir vigoureusement de leurs becs. Ce proverbe béninois vient en fait exprimer un rapport de force entre la poule solidement campée au sol et la graine de maïs au sol. Et c’est toujours le plus fort qui l’emporte dans toutes les situations. Le mot « tort » est utilisé dans une sens figuré dans le texte et en réalité, il vient accentuer le rapport de force déficitaire de la graine face à une poule.

La signification véritable de ce proverbe est de mentionner aux héritiers et à ceux qui l’entendent que le grain de maïs ne peut rien devant une poule prête à le manger car il ne dispose d’aucun autre moyen physique d’y échapper. Il ne possède aucune force d’opposition alors il a tort. Les sages recommandent ainsi à l’interpellé ou le concerné de ne pas se retrouver dans la position de la graine sans quoi il perdrait.