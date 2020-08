Le président américain Donald Trump a félicité la candidate républicaine au Congrès des Etats-Unis, Marjorie Taylor Greene. Hier mercredi 12 août 2020, le locataire de la Maison Blanche a apporté son soutien à cette partisane jugée raciste, de la théorie d’extrême droite, QAnon, après sa victoire aux primaires républicaines en Géorgie. « Félicitations à la future vedette républicaine Marjorie Taylor Greene pour une grande victoire aux primaires du Congrès en Géorgie contre un adversaire très coriace et intelligent » a laissé voir Donald Trump sur Twitter.

« Personne ne se battra plus fort que moi ! ! »

« Marjorie est forte sur tout et n’abandonne jamais — une vraie GAGNANTE ! » a-t-il ajouté. Après ce post du président américain, la candidate républicaine a répondu en écrivant : « Vous m’avez inspirée à me porter candidate et à me battre pour sauver l’Amérique et arrêter le socialisme ! ! », soulignant que : « personne ne se battra plus fort que moi ! ! ». Notons que Marjorie Taylor Greene est une femme d’affaires, qui a fait ses premiers pas en politique. Elle a battu le mardi 11 août 2020, John Cowan, un neurochirurgien américain, au deuxième tour de la primaire, dans le but de représenter le 14e district de la Géorgie au Congrès. Ce district s’étend de la banlieue d’Atlanta aux régions rurales du nord-ouest de l’Etat.

Plusieurs dizaines d’abonnés

Marjorie Taylor Greene figure sur une liste de candidats politiques américains, qui ont apporté leur soutien à QAnon. Cette dernière est une théorie conspirationniste, selon laquelle Donald Trump a été désigné pour sauver le monde et faire arrêter les membres d’un réseau de pédophiles cannibales et sataniques dont feraient notamment partie Hilary Clinton, Bill Gates et Barack Obama. La candidate a rallié plusieurs dizaines d’abonnés sur les réseaux sociaux, où elle publie des vidéos sur lesquelles elle s’adresse à la caméra. Dans certaines vidéos, elle assure que les hispaniques et les hommes noirs sont contrôlés par « les gangs et le trafic de drogue ».