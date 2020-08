Le Dr. Anthony Fauci, épidémiologiste américain et directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a indiqué que les chances d’obtenir un vaccin efficace à 100 %, ne sont « pas excellentes ». L’information a été donnée par un média britannique. Dans le cadre d’un webinaire de l’Université Brown, dans l’Etat du Rhode Island, l’immunologue a confié ne pas encore connaître l’efficacité du vaccin face au nouveau coronavirus (covid-19). « Nous ne savons pas si ce sera efficace à 50% ou à 60%. J’aimerais que ce soit 75% ou plus » a-t-il fait savoir.

Un vaccin impossible

Le responsable de santé la publique américaine a par ailleurs prévenu que l’approche préventive ne doit jamais être délaissée, tout en évoquant que le développement ou le cas probable d’un vaccin efficace à 98 % ou au-delà, est impossible. Notons que le président américain Donald Trump, avait annoncé le mercredi 05 août 2020, un nouvel investissement dans le cadre d’un projet de vaccin contre la covid-19, de la société pharmaceutique Johnson & Johnson, estimé à un milliard de dollars. Cette somme a augmenté les investissements de ce type, à plus de 9 milliards de dollars. La somme annoncée par le locataire de la Maison Blanche, fait également grimper les investissements publics américains, à un minimum de 9,4 milliards de dollars, en ce qui concerne les projets de vaccins.

100 millions de doses

Selon un décompte d’un média français, ces derniers comprennent plusieurs contrats d’approvisionnement conclus avec cinq compagnies, et qui envisagent la livraison d’un minimum de 700 millions de doses de vaccins. La société Johnson & Johnson avait reçu à la fin du mois de mars dernier, à travers sa filiale Janssen, 456 millions de dollars. Le nouvel investissement annoncé par Donald Trump, financera un projet de démonstration de fabrication massive de son vaccin expérimental. Cela, avec une livraison éventuelle de 100 millions de doses, si l’efficacité du vaccin est prouvée.