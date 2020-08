L’Organisation Mondiale de la Santé s’est prononcée sur l’annonce faite par la Russie relative au développement du premier vaccin contre la pandémie du coronavirus. On retient des propos qui ont été tenus par Tarik Jasarevic, le porte-parole de l’OMS, lors d’une visio-conférence de presse qu’il faudra prendre avec des pincettes le produit annoncé par les autorités russes. Pour lui, la Russie n’aurait pas suivi toutes les étapes réglementaires pour la mise sur pied de son produit.

Le centre russe serait en phase 1 en juillet

Selon les données livrées par l’organisme onusien chargé des questions sanitaires, au total 26 candidats vaccins sont à l’étape d’essais cliniques. 139 autres laboratoires seraient à l’étape de l’évaluation pré-clinique. L’Organisation Mondiale de la Santé fait notamment remarquer que seuls six sur les 26 candidats vaccins avaient pu atteindre la phase 3 de leur développement en juillet dernier. Mais le vaccin développé par le centre russe Gamaleïa était listé en phase 1 selon les précisions le point qu’il a réalisé.

L’étude détaillée des résultats n’a pas été publiée par la Russie

« Nous sommes en étroit contact avec les Russes et les discussions se poursuivent. La pré-qualification de tout vaccin passe par des procédés rigoureux », a notamment précisé le porte-parole de l’OMS, lors d’une visio-conférence de presse. « La pré-qualification comprend l’examen et l’évaluation de toutes les données de sécurité et d’efficacité requises recueillies lors d’essais cliniques », a expliqué le Tarik Jasarevic lors de cette sortie médiatique.

Il indique que la Russie n’a pas rendu publique une étude détaillée des résultats de ses essais. Ce procédé ne permettrait pas selon l’officiel de l’Organisation Mondiale de la Santé d’établir l’efficacité des produits que la Russie dit avoir développés. Rappelons que ce mardi, le président russe a annoncé que son pays a développé le « premier vaccin » contre le coronavirus. Pour lui, ce produit procure une « immunité durable ».