Le magazine quinzomadaire français, Society, fera des révélations sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, dans la seconde partie de l’enquête qu’elle a consacrée à cette histoire, le jeudi 06 août 2020. Franck Annese, patron du groupe So Press, qui édite Society, s’est exprimé dans une interview accordée à un média français, ce mercredi 5 août 2020. Il a fait savoir que beaucoup de surprises seront au rendez-vous, dans cette prochaine parution. « Toute la deuxième partie c’est 99% de neuf, de révélations » a-t-il fait comprendre.

Un article qui avait connu un grand succès

A l’en croire, on apprend quelque chose de très important. « C’est que Xavier Dupont de Ligonnès ne s’est pas contenté de tuer 5 personnes en fait, il a fait plus de mal que ça, il y a des proches qui ont énormément souffert (…), des dommages collatéraux très forts. » a-t-il confié. Durant le mois dernier, le journal avait publié un article sur cette affaire, qui avait connu un grand succès, avec pas moins de 4 tirages. « Sur la première partie, il y avait un côté où on était obligé de redonner un peu les grandes lignes de l’affaire, parce qu’il fallait aussi prendre en compte les gens qui ne connaissaient pas du tout l’affaire » a déclaré Franck Annese, tout en ajoutant que « quelqu’un qui connaissait très bien l’affaire n’a peut-être pas appris autant qu’il aurait aimé sur la première partie ».

Un quintuple meurtre

Pour mémoire, l’affaire Xavier Dupont Ligonnès, également appelée la « tuerie de Nantes », est un quintuple meurtre qui n’a toujours pas été élucidé, et qui s’était déroulé dans la commune de Nantes, située dans le département de la Loire-Atlantique. Cinq membres de la famille Dupont Ligonnès, avaient été tués au début du mois d’avril 2011. Xavier Dupont Ligonnès, le père de famille suspecté d’être l’auteur, est introuvable.