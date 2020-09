Après une saison passée au Stade Rennais, Edouard Mendy va découvrir la Premier League. L’international Sénégalais a signé un contrat de cinq ans avec Chelsea. Le montant de son transfert est de 22 millions de livres sterling, l’équivalent de 25 millions d’euros. Le désormais ex gardien de but de Rennes voit cette opportunité de jouer en Angleterre comme un rêve qui se réalise.

« Je suis tellement excité de rejoindre Chelsea. C’est un rêve pour moi de faire partie de cette équipe passionnante et de travailler avec Frank Lampard et tous ses entraîneurs. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et j’ai hâte de commencer » a-t-il fait savoir sur le site officiel des Blues. Edouard Mendy devra vite s’imposer dans l’équipe s’il veut débuter les matchs du club londonien comme titulaire. Le Sénégalais sera en concurrence avec Willy Caballero et Kepa Arrizabalaga, les autres portiers.

Lampard fait un recrutement de qualité

Le gardien de 28 ans découvre la Premier League tout comme Timo Werner, Malang Sarr, Thiago Silva, Hakim Ziyech et Kai Havertz. Ce sont en effet les nouvelles recrues de Frank Lampard. Avec ces joueurs, Chelsea se présente comme un sérieux prétendant au titre cette année. II faudra tout de même faire mieux que Manchester City et Liverpool.