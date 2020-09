Cap sur l’acte2 du livre « Devenir un leader accompli ». Après une première présentation qui s’est focalisée sur la connaissance de soi et de Dieu comme deux clés essentielles à la formation d’un leader, le mentor Fructueux SOZONLIN revient ici sur la personnalité d’un leader. Il met l’accent sur sa capacité d’influence. Ceci passe par l’image qu’il dégage et l’impression que les autres ont de lui. Pour le mentor, l’influence est un pouvoir que tout leader doit développer. « Il est impérieux de reconnaitre que c’est notre personnalité qui reste l’élément indispensable au rayonnement de notre leadership », a-t-il affirmé. Il a également mis l’accent sur deux autres qualités : l’intégrité et la bienveillance.

CHAPITRE 2 « VOUS ETES UN LEADER »

Cher(e) ami(e), heureux de vous savoir toujours engagé dans la découverte du secret des leaders qui écrivent l’histoire. Après le premier chapitre qui a planté le décor sur les qualités du leader auquel aspirent nos communautés africaines, voici le moment de statuer sur ce que dégage et reflète le véritable leader.

Pour éveiller le leader qui est en vous, il est important de saisir la notion de l’influence. Un leader est avant tout, un meneur d’homme. Pour mener les hommes, il faut de l’influence. Avoir de l’influence, constitue une forme de pouvoir sur autrui, plus subtile que la force et plus avantageuse que l’échange. L’influence est immatérielle et informelle, mais potentielle. Elle peut être grande ou petite, forte ou faible, mais toujours présente dans les relations humaines. A long terme, elle entretient des rapports complexes avec la puissance. Votre influence amplifiera votre puissance.

Vous qui me lisez actuellement, vous devez commencer par reconnaitre votre capacité d’influence. Quelque de chose de particulier en vous attire les autres. Cela fait partie de vos talents naturels. Il y a au moins un domaine, un sujet sur lequel vous pouvez convaincre plus d’une personne.Mieux, vous disposez d’une sphère d’influence. Votre sphère d’influence, c’est votre famille, votre quartier, là où vous travaillez, l’association dans laquelle vousmilitez, tout milieu constitué d’hommes et de femmes que votre discours, votre façon d’être, votre management et votre leadership peuvent édifier.Si vous pouvez accepter cela, votre trouverez le chemin de votre destinée. C’est important d’y croire et de travailler à faire luire les nombreux atouts de leader qui sommeillent en vous.

Oui, vous êtes un leader ! Vous en avez les potentialités requises, mais vous devez comprendre le but et le cheminement du leadership efficace.

Il existe dans cet ouvrage de Fructueux SOZONLIN des secrets éprouvés qui permettront à tous les leaders d’accroitre leur influence personnelle.Pour l’instant, l’auteur insiste dans ce deuxième chapitre sur la personnalité du Leader. Et ceci,le Mentor le rend à suffisance quand il argue que notre personnalité peut être décrite comme le magnétisme qui nous attire, le cœur de nos semblables. Elle est le rayonnement de la flamme qui est en nous. Il est impérieux de reconnaitre que c’est notre personnalité qui reste l’élément indispensable au rayonnement de notre leadership.Si un leader peut attirer, séduire ou convaincre les gens à s’engager dans sa vision, c’est fondamentalement sa personnalité qui fait le pont.Cela passe bien évidemment par ce qu’il dégage, l’image qu’il présente, l’impression que les gens retiennent de lui et surtout, cette trace qu’il laisse dans leur cœur.

Le leader authentique ne s’impose pas aux autres. Il n’est pas un despote ni un manipulateur. Mais il possède en lui-même de quoi attirer les autres. Il est un meneur et en même temps un modèle.Le leader authentique inspire confiance et respect à cause de son intégrité. Il n’à point besoin d’être autoritaire, d’inspirer la peur pour montrer que c’est lui le chef.Non, ce qu’il incarne suffit pour gagner la confiance de ses pairs.

Si aujourd’hui la jeunesse africaine ne croit plus à tous ses ainés, c’est bien parce qu’un grand nombre d’entre eux manquent d’intégrité morale. Le genre de meneurs qui impulsent le changement, changement de mentalité au niveau de leurs collaborateurs, l’amour pour la patrie, le sens de la responsabilité, cette volonté de faire bouger les lignes.Leur vision, leur discours, leur abnégation au travail, ce qu’ils inspirent en tant que leader visionnaire, leader inspirateur de changements, de réformes suffisent pour parvenir à des résultatslouables sans avoir à ameuter Ciel et terre.

C’est le comportement social du leader et son intégrité morale qui inspirent la confiance et le respect des suiveurs. Ces valeurs cardinales du leadership transformationnel doivent gouverner les leaders de notre temps.

La jeunesse éclairée ne validera désormais que les leaders qui transmettent un modèle de comportements cohérents avec leur vision. Nos organisations modernes négligent trop souvent l’impact et la propreté du caractère des leaders que nous hissons au sommet.

Savez-vous que le caractère d’un homme peut corrompre ou valoriser son don, son appel, sa légitimité, son autorité et même son onction ?

Le caractère d’un chef peut corrompre son autorité. Le caractère d’un maitre peut le réduire à un plaisantin. Le caractère d’un guide peut le transformer en manipulateur et dominateur. Le caractère d’un élève peut améliorer ou avorter sa destinée. Le mauvais caractère d’un leader suscité par Dieu, peut altérer sa mission. Un chef d’Etat peut malgré son pouvoir, corrompre sa légitimité par son caractère.

Nous pouvons donc avoir de l’influence et de la puissance. Mais si notre personnalité n’inspire pas la confiance et le respect des autres; si les valeurs humaines et moralesqui nous gouvernent ne sont assez élevées, nous manqueront le but du Leadership.

Une autre exigence pour les leaders de notre temps : la bienveillance.

La bienveillance est l’apanage des leaders approuvés par Dieu et dont les œuvres demeurent. La bienveillance est la disposition affective d’une volonté qui vise le bien et le bonheur de son peuple. Elle est le fruit d’un esprit illuminé. C’est également la condition d’un leadership visionnaire et inspirant. Les leaders bienveillants vivent dans le cœur de leur administré, de leur communauté comme une source de réconfort, de joie et d’inspiration.

Veillons à la bienveillance !

Place à présent au troisième chapitre, “la préparation des leaders“

Bonne suite!

Le Mentor

Contact : +229 90 20 20 75

E-mail : benin.conseils@gmail.com