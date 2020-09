Une nouvelle pas si surprenante que ça. En effet, selon certains chercheurs, la consommation d’aliments ultra-transformés favoriserait le vieillissement des cellules. Ce constat ne prévaut toutefois qu’en cas de consommation excessive de tels produits. Plats préparés, biscuits et autres sodas ou hamburgers sont ainsi concernés.

Cette étude parue dans l’American Journal of Clinical Nutrition a été menée auprès de 886 Espagnols de plus de 55 ans. Les scientifiques ont étudié la longueur de certains composants génétiques appelés télomères. Les habitudes alimentaires ont été notées et étudiées. Il apparaît aujourd’hui clair que la consommation quotidienne de produits ultra-transformés favorise le vieillissement biologique.

Les plats préparés, responsables du vieillissement ?

Le panel était séparé en deux groupes. D’un côté, les personnes consommant 3 aliments ultra-transformés par jour, ou plus. De l’autre, se trouvait un groupe dont la consommation de tels produits était plus faible, à savoir moins de deux par jour. Tous les participants ont donné des échantillons de salive, afin qu’ils soient analysés. Résultat, le groupe de gros consommateurs présentait deux fois plus de risques d’avoir des télomères plus courts comparés aux autres.

De plus amples études, pour confirmer

Ces télomères permettent la protection du patrimoine génétique et donc, de l’ADN. En d’autres termes, ils sont nécessaires et assurent la protection des cellules de notre organisme. En vieillissant, ils deviennent de plus en plus petits et ne peuvent plus aussi bien assurer leurs fonctions de base. Il s’agit là, d’un des marqueurs de base de l’âge biologique. De plus amples études doivent toutefois être menées afin de valider ce constat.