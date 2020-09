Les Ecureuils du Bénin et les Panthères du Gabon vont se retrouver le dimanche 11 Octobre 2020 à Lisbonne au Portugal pour un match amical dans le cadre des journées FIFA du mois d’octobre. Et pour cette rencontre, le sélectionneur français du Bénin a fait appel à 23 joueurs. Il a convoqué deux gardiens de but que sont Fabien Farnolle et Saturnin Allagbé. Sur la liste du Français, on retrouve défenseurs sans David Kiki mais avec Yossouf Assogba, le retour de Khaled Adénon et un nouveau, Roche Yohan.

Six milieux de terrain sont appelés avec un grand absent, le capitaine Stéphan Sessègnon sans club depuis quelques mois. Dans ce secteur de jeu, Michel Dussuyer a convoqué un nouveau joueur, Mattéo Ahlinvi. Sept attaquants font partie de la liste des 23 joueurs. A ce niveau, on enregistre la sélection de Charbel Gomez et de Marcellin Koukpo. Pour le reste, le Français a fait confiance à ses traditionnels hommes forts que sont Olivier Verdon, Fabien Fornolle, Saturnin Allagbé, Emmanuel Imorou, Jordan Adéoti,Sessi d’Alméïda, Michael Poté et Steve Mounié.

Dussuyer s’explique

Après avoir communiqué sa liste, l’entraineur de l’équipe béninoise s’est soumis aux questions des journalistes. Ce qui lui a permis de justifier ses choix. Sur l’absence de Stéphane Sessègnon, le technicien a fait remarquer qu’il est sans club depuis même s’il souligne le principe de ne pas appeler en équipe nationale un joueur sans club n’est pas une règle d’Or. Mais, cela à des conditions. «Dans mon esprit c’est de construire une équipe qui soit compétitive avec les joueurs qui peuvent apporter quelque chose », a souligné Dussuyer avant d’ajouter «je crois qu’il va signer prochainement. Et c’est important qu’il fasse la préparation avec son nouveau club ».

Sur la convocation de Yohan Roche, il a indiqué que c’est binational. C’est «un garçon que je suis depuis un an ». Pour le sélectionneur, c’est un défenseur central et un joueur qui a fait une bonne saison. A 23 ans, Yohan Roche évolue à Rodez en ligue 2 en France. Cette saison, il a déjà disputé deux matches avec son club. Il s’agit du match contre Sochaux (2-2) en déplacement et celui contre Dunkerque à domicile avec une victoire (2-1). Mattéo Ahlinvi est aussi un joueur l’entraineur suit depuis. Il a déjà son passeport et c’est aussi un jeune joueur. Pour le choix du Gabon, Dussuyer informe qu’il n’est pas simple de livrer des matchs amicaux. Mais, que le match contre le Gabon lui convient bien. Car, «l’équipe du Gabon est une très belle équipe avec des joueurs de hauts niveaux ». Et «au-delà du match amical, pour moi le plus important est de se retrouver et de continuer le travail ». Le regroupement aura lieu en Région parisienne où le groupe va travailler avant de rejoindre Lisbonne.

Les 23 Ecureuils convoqués

Gardiens de but : Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor, Turquie), Saturnin Allagbé (Niort, France)

Défenseurs : Olivier Verdon (PFK Ludogorets, Bulgarie), Khaled Adénon (US Avranches, France) Moïse Adilehou (NAC Breda,Pays-Bas), Emmanuel Imorou (Thonon Evian GGFC, France), Seïdou Barazé (SC Shiltigheim, France), Youssouf Assogba (Amiens SC / France), Roche Yohan (Rodez AF, France), Cédric Hountondji (Clermont Foot 63, France).

Milieux de terrain : Rodrigue Kossi (Club Africain, Tunisie) Jordan Adéoti (Sarpsborg 08, Norvège), Mama Seibou (SC Toulon, France), Anaane Tidjani (Menemenspor / Tunisie), Sessi D’Almeida (Valenciennes AFC, France), Mattéo Ahlinvi (Nïmes / France).

Attaquants : Mickaël Poté (Bandirmaspor, Turquie), Steve Mounié (Stade Brestois 29, France), Jodel Dossou (Clermont Foot 63, France), Cèbio Soukou (Arminia Bielefeld, Allemagne), David Djigla (Niort, France), Gomez Charbel (Amiens, France), Marcellin Koukpo (CR Belouizdad, Algérie).