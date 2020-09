L’Arménie est majoritairement chrétienne tandis que l’Azerbaïdjan riche en pétrole est un pays à majorité musulmane et ils sont enfermés dans un différend territorial sur le Haut-Karabakh depuis des décennies. La région contestée appartient à l’Azerbaïdjan mais est principalement habitée par des arméniens de souche. Somme il y a quelques jours, les deux états se livraient à des affrontements qui selon les observateurs ont déjà plusieurs dizaines de morts.

Mais le conflit entre les deux voisins prenaient un tournant alors que le président turc Recep Erdogan se prononçait en début de semaine pour les forces azerbaïdjanaises et appelait l’Arménie à cesser d’occuper la région contestée. Mieux, Ankara avait déclaré être prête à soutenir sans réserves les « frères azerbaïdjanais ». Et ce Mardi, Erevan, déclarait que des avions de combat F-16 turcs avaient abattu un de leurs chasseurs. Des déclarations tout de suite démenties par les autorités turques.

Des tensions qui montent…

Ce mardi, l’Arménie déclarait qu’un avion de combat turc avait abattu l’un de ses avions de combat au-dessus de l’espace aérien arménien, tuant le pilote. Selon une porte-parole du ministère arménien de la Défense, l’avion de guerre, un Sukhoi Su-25 appartenant à l’armée de l’air arménienne, était en mission militaire lorsqu’il a été abattu par un avion de combat F-16 appartenant à l’armée de l’air turque. Avec le leader séparatiste, Arayik Haroutiounian, président de la république du Haut-Karabagh, d’accuser la Turquie de « politique agressive et expansionniste » dans la région.

Mais Ankara, de répondre, selon la presse nationale turque que ces déclarations n’étaient que allégations et que L’Arménie se devrait de se retirer au plus tôt des territoires sous son occupation au lieu de recourir à des « astuces de propagande bon marché ».

Cependant, alors que l’Azerbaïdjan et la Turquie sont des alliés proches, partageant des liens culturels et linguistiques ; la Russie, elle, est un allié de l’Arménie et possède une base militaire dans le pays. Du coup les inquiétudes étaient grandes que par le jeu des alliances, les tensions ne s’intensifient et que le conflit ne s’étale.