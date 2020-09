Le célèbre journaliste Bob Woodward lâche une véritable bombe avec son ouvrage à paraître bientôt. Dénommé Rage, ce livre donne des informations explosives issues d’entretiens avec le président américain Donald Trump. Après les révélations sur le coronavirus, c’est désormais une gaffe du président américain qui a été rendue publique.

Les extraits du livre du journaliste Bob Woodward continuent d’être distillées dans la presse américaine. Dernier extrait en date, les révélations du président américain sur une arme secrète développée par le pays : «J’ai construit un (système) nuclé… une arme, j’ai construit un système d’armement, des systèmes d’armement, que personne d’autre n’a jamais eu dans ce pays… On a des choses que vous n’avez jamais vu, dont vous n’avez jamais entendu parler… On a des choses dont Poutine et Xi n’ont jamais entendu parler. Personne. Ce que nous avons, c’est incroyable»

La question qui taraude les esprits : est-ce une simple fanfaronnade ou une réelle arme qui existe? Dans le deuxième cas, Donald Trump aura révélé au grand jour un secret stratégique du pays.

