Le président américain Donald Trump a reconnu avoir voulu commanditer l’assassinat de son homologue syrien, Bachar el-Assad, il y a trois ans. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Fox News, le locataire de la Maison Blanche a fait savoir qu’il a voulu éliminer le président syrien, suite à l’attaque chimique d’avril 2017. « J’aurais préféré l’éliminer. J’avais veillé à ce que cela soit planifié » a-t-il déclaré avant de souligner que le chef du Pentagone de l’époque, Jim Mattis n’approuvait pas son plan.

Une contradiction avec des propos de 2018

« Mattis ne voulait pas le faire. Mattis était un général largement surestimé, et je m’en suis séparé » a martelé le président américain. Notons que ces propos du numéro un américain s’inscrivent en totale contradiction de celles qu’il avait faites en septembre 2018. En effet, au cours d’une interview où il s’exprimait sur un extrait du livre « Fear : Trump in the White House » du journaliste Bob Woodward, il avait dit n’avoir jamais discuté de la question avec Jim Mattis. « Cela n’a jamais été même discuté […]. Cela n’a jamais été même envisagé » avait-il laissé entendre.

Jim Mattis avait démissionné en 2018

Le 20 décembre 2018, l’ancien chef du Pentagone avait annoncé qu’il déposait le tablier. A ce moment, il n’avait pas manqué de critiquer la stratégie diplomatique de Donald Trump. Cela, avait eu lieu après l’annonce du retrait des soldats américains de la Syrie. Par ailleurs, l’entretien de septembre 2018, portait sur un passage du livre où le numéro un américain aurait clairement fait part de son intention d’éliminer Bachar el-Assad, à Jim Mattis.