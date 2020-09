Le gouvernement du Bénin a décidé de la dissolution de la Centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (CAME). Ainsi, dans quelques mois, la Société Béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé va prendre le relais. Cette décision a été rendue publique, ce jeudi 3 septembre 2020 au chant d’oiseau de Cotonou, par le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin lors de l’assemblée générale de la CAME.

Selon le ministre, cette décision a été prise dans le but de rendre le secteur plus efficace. Il a informé qu’«en 2018, il a été relevé de sérieuses insuffisances dans la gestion des activités de la Centrale et le fonctionnement de ses organes de gouvernance… ». Alors, «le Gouvernement a, en prélude à l’assemblée générale extraordinaire, tenue à Cotonou le 28 juin 2018, pris le décret no 253 du 20 juin 2020 portant retrait de l’agrément d’exploitation accordé à la CAME ». Et «à l’issue de cette assemblée générale, il a été décidé d’accorder à la CAME, un agrément provisoire et de nommer à la tête de cette structure, un Administrateur Provisoire en attendant l’aboutissement des réformes engagées ».

Le ministre Benjamin Hounkpatin a indiqué que le processus de la réforme entreprise tendant vers sa finalisation et le Conseil des ministres, en sa séance du 24 juin 2020 a approuvé par relevé des décisions administratives no 24/2020/PR/SGM/CM/OJ/ORD de la même date, les statuts d’une nouvelle structure chargée désormais d’exercer les attributions précédemment conférées à la CAME, avec une extension à la gestion des médicaments à usage vétérinaire et des réactifs de laboratoire. Selon le ministre, «il s’agit de la Société Béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé SA ». Cette nouvelle société va appartenir à l’Etat et va être dirigée par une direction générale et un Conseil d’administration.