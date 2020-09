A la mairie d’Abomey-Calavi, la prévention des conflits domaniaux est une préoccupation majeure du conseil communal. Et actuellement une affaire d’expropriation de parcelles de 39 hectares éclabousse la commune. L’affaire concerne une fausse expropriation. Des collectivités de cette cité dortoir de Cotonou ont revendiqué les 39 hectares, objet d’expropriation par la commune. Ce domaine prend en compte la zone de la mairie d’Abomey-Calavi, le CARDER jusqu’au quartier résidentielle, Arconville.

Les noms de deux anciens maires sont cités. Sous l’un des deux maires cités, le dossier a été renvoyé devant les juridictions compétentes. Mais, le conseil communal a changé de mains sans que l’affaire n’ait été jugée. Une fois installé, le successeur a fait passer le dossier en conseil communal qui après délibération a ordonné le dédommagement des faux propriétaires.

Ce qui constitue une faute de la part du conseil communal et donc du maire en particulier puisque le dossier était déjà devant la justice. Actuellement les enquêtes se poursuivent. Les deux maires cités et un chef d’arrondissement ont été écoutés et placés, hier mardi 29 septembre 2020, sous convocation. Ils vont se présenter à nouveau dans deux semaines pour éclairer les zones d’ombre dans cette affaire.