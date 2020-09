Dans le but de professionnaliser le sport béninois, le gouvernement a décidé que désormais, il faut des sociétés sportives. Et le ministre des Sports, Oswald Homeky a rencontré, ce lundi 31 août 2020 à Cotonou, avec les responsables des entreprises privées et publiques. Il leur a exposé le modèle de ‘’sociétés sportives retenu’’ par le Bénin et les avantages que peuvent en tirer les adhérents. Selon le ministre Oswald Homéky, cette réforme est porteuse d’espoir et «le Bénin va faire un pas majeur dans la conduite des projets sportifs ».

Il a expliqué que le Bénin va instituer que «l’ensemble des clubs qui participent aux championnats professionnels soient des clubs professionnels et appartiennent donc de ce fait à des personnes morales commerciales ». Pour lui, la réforme a pour but de sécuriser d’abord la rémunération des joueurs et des encadreurs, d’augmenter le niveau d’intensité de nos différents championnats et enfin d’établir et d’instaurer dans notre pays, le business du sport. C’est pourquoi le Bénin a fait l’option de la société anonyme sportive professionnelle. A en croire le ministre, les entreprises vont être invitées à créer des sociétés sportives qui vont, à travers des signatures de conventions avec les associations sportives détentrices du récépissé d’enregistrement, opérer la partie professionnelle de ces associations.

Cette forme va permet d’opérer le projet comme un business contrairement au principe non lucratif des associations de la loi 1901. Selon les explications du ministre des Sports, ce modèle génère beaucoup d’avantages pour notre football car la société anonyme sportive professionnelle sera une unité distincte de l’entreprise qui opère la partie professionnelle. «L’entreprise pourra construire et développer un projet sportif avec un budget y afférent. Joueurs et encadreurs techniques recevront régulièrement leurs salaires. Ce qui va conduire les clubs à se professionnaliser », a relevé le ministre Homéky. De plus, «il y aura une forte animation des ligues professionnelles, des championnats amateurs et du sport féminin ».