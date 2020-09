L’assemblée nationale du Bénin procédera à la modification dans les jours à venir de la loi organique sur la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). La proposition de loi complétive et modificative de la loi n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) est une initiative du député Augustin Ahouanvoèbla, membre du groupe parlementaire Union Progressiste.

Rappelons qu’au cours de la séance plénière, le président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou, a affecté le dossier à deux différentes commissions du parlement. Il s’agit de la commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme pour l’étude au fond du dossier et à la commission en charge des affaires culturelles pour avis.