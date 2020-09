A l’instar des autres formations politiques, le parti Bloc Républicain tient ce samedi 26 septembre 2020, son université de vacances. Grand rendez-vous politique du parti où seront lancées de nouvelles bases en vue des prochaines batailles électorales. L’événement a lieu à la Salle Privilège dans la commune d’Abomey-Calavi.

Annonces

Le Bloc Républicain en assises politiques ce weekend à Abomey-Calavi pour faire le point de sa participation aux dernières élections communales et lancer les jalons pour la présidentielle de 2021. A cette occasion se réuniront militants, délégués départementaux, chefs de coordination communale et de section et responsables du parti.

L’édition 2020 de l’université de vacances du Bloc Républicain a pour thème “Républicanisme et engagement militant”. A en croire les ténors, la doctrine et l’idéologie politique du parti seront détaillés aux congressistes en vue de la maîtrise des textes et règlements sans oublier les substituabilités que contiennent la charte des partis politiques et le code électoral.

Annonces

A noter que l’université de vacances du Bloc Républicain intervient après l’installation du bureau national de l’organisation de la jeunesse du parti (OJBR) mais aussi après la mise sur pieds de l’organisation des femmes républicaines (OFR). Plusieurs décisions pourraient être prises ainsi que des directives pour la présidentielle de 2021.