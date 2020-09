Les usagers de la route nationale inter état Cotonou Toffo Bohicon peuvent désormais souffler un ouf de soulagement. Samedi 26 septembre dernier, la station de péage et pesage de Houègbo dans la commune de Toffo a été ouverte à la circulation. L’inauguration a été faite par le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé HEHOMEY en présence du représentant résident de l’Uemoa, du maire de Toffo et de plusieurs autres personnalités.

Depuis sa construction en 2012, ce n’est que samedi 26 septembre 2020 que le poste de péage et pesage de Toffo a été mis en circulation. En attendant que le flux de véhicules s’intensifie, l’infrastructure recevra pour le moment que les véhicules poids lourds respectivement pour le péage et le péage dans le sens sud-nord et le péage seul dans le sens nord-sud, ont indiqué les responsables du site.

Mis en exploitation par étape, les travaux du poste de péage et pesage de Toffo vont se poursuivre pour permettre à l’entrepreneur d’agrandir la plateforme pour l’accueil des véhicules légers, projeté pour quelques mois. Les travaux ont été entièrement financés par le gouvernement Talon.

Selon les estimations, 1400 véhicules poids lourds sont attendus par jour sur la station. Par ailleurs, comme caractéristiques techniques, le poste de péage-pesage dispose d’une plateforme de transaction sur une longueur de 800 mètres; une cabine de perception des droits de péage et de pesage; un bâtiment administratif; une salle de supervision des opérations; un bâtiment de sécurité; un réfectoire; un dortoir; un local de contrôle; des locaux techniques; une aire de stationnement et de déchargement.