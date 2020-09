Un atelier de Concertation de la Société civile béninoise a eu lieu vendredi 4 septembre 2020 à Cotonou, sur le thème «Réflexions de la Société de la Société Civile sur les pré-requis pour une élection apaisée en 2021 ». Y ont pris par les organisations suivantes Rifonga Bénin, Social Watch Bénin, Association des bloggeurs du Bénin, Coalition nationale pour la paix, Nouvelle éthique, FONAC, Changement social, ALCREER ONG, WANEP Bénin, REPSFECO Bénin, Sos Civisme, Globethique, GERDDES-BENIN, WILDAF, Africa Election et RODD.

Il était question à cet atelier de faire des propositions voire des recommandations à la classe politique dans l’unique but d’une élection pacifique et inclusive. A cette rencontre, les organisations participantes ont lancé un appel à l’endroit des acteurs politiques nationaux et internationaux, «pour une élection présidentielle, crédible, inclusive, compétitive et apaisée ». Au cours de cet atelier, ces OSC ont pu constater que compte tenu du contexte politique actuel, certaines entraves constitutionnelles et légales dont notamment l’article 44 révisé de la Constitution et l’article 132 du nouveau Code électoral portant sur le parrainage électoral, les questions liées à liste électorale, les difficultés liées à la délivrance du quitus fiscal, etc.

Et, elles ont la ferme conviction que «la tenue d’un dialogue politique consensuel pourrait aboutir à un « compromis » sur les différents obstacles énumérés, en vue d’aboutir à court terme au bon déroulement de l’élection présidentielle de 2021, en attendant que les réformes soient poursuivies à moyen terme aux lendemains de ladite élection ».

Des pistes pour une élection inclusive

Alors, elles ont formulé des recommandations à l’endroit de l’ensemble de la classe politique béninoise. Ces organisations de la société civile souhaitent donc, «un dialogue politique consensuel entre les gouvernants, la classe politique et la société civile afin d’aboutir à un compromis sur le déroulement de la présidentielle de 2021 ». Elles préconisent «le gel momentané pour ladite présidentielle des dispositions et pratiques querellées ou d’exclusion en vue d’une élection ouverte et compétitive ».

Plus encore, elles suggèrent «le recours exceptionnel éventuel à certaines anciennes dispositions constitutionnelles pour l’organisation de l’élection présidentielle de 2021 ». Et pour aider à la mise en œuvre de ces recommandations, ces Organisations de la société civile béninoise «s’engagent à mettre en place un Comité de coordination et de suivi de l’application desdites recommandations ».