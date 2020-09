A l’issue du conseil des ministres de ce mercredi 9 septembre 2020, l’identité de du tout premier directeur général de la Société béninoise d’approvisionnement en produits de santé (SBAPS). C’est Louis Koukpémedji qui prend les rênes de cette nouvelle société. Il était administrateur provisoire de la Centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (CAME), une structure qui a cédé la place à la SBAPS.

Pharmacien d’officine et spécialiste en réglementation pharmaceutique, le nouveau Directeur de la société, Louis Koukpémedji a pour mission de veiller à rendre plus efficace le secteur de l’approvisionnement et de la distribution des médicaments et à assurer la gestion des médicaments à usage vétérinaire et des réactifs de laboratoire. Docteur en Pharmacie à la Faculté des sciences de la santé (FSS), il y a plus d’une douzaine d’années, Louis Koukpémèdji, très engagé dans la défense des intérêts collectifs, a été Secrétaire général de l’Intersyndicale des pharmaciens du Bénin.

Pour rappel, la Société béninoise d’approvisionnement en produits de santé s’inscrit dans le cadre des réformes du gouvernement devant procéder à la restructuration du secteur pharmaceutique et de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé pour une meilleure satisfaction des populations dans l’intérêt de la santé publique. Cette société va appartenir à l’Etat et va être dirigée par une direction générale et un Conseil d’administration.