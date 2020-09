Une Béninoise a rayonné ce dimanche 13 septembre 2020 au Championnat de France Élite. Qualifié pour la finale du 800 m samedi dernier, Noëlie Yarigo a remporté hier dimanche le Championnat de France Élite au 800 m. La Franco-béninoise du club Running 41 de Blois s’impose devant la Martiniquaise Cynthia Anais. Elle décroche son premier titre national en plein air après celui acquis en salle cet hiver au bout d’une finale tactique du 800 m.

Avec de 2’04”76, elle domine donc Cynthia Anais (Marie S. ‘’Ft-de-France’’), deuxième en 2’05”28 et Lena Kandissounon (Haute Bretagne Athlétisme), 2’05”30. «Je suis vraiment très contente », a déclaré l’athlète à la fin de la course avant de préciser : «aujourd’hui, je ne cherchais pas le chrono. J’ai quand même enchaîné plusieurs cours ces dernières semaines, et je n’étais pas très fraîche même si je suis en pleine forme ». Alors, «il fallait donc courir intelligemment, même si je m’étais préparée à toutes les tactiques ». Elle poursuit «j’avais très envie en arrivant ici de défendre les couleurs de mon club Running 41, cette médaille d’or est très importante pour moi! ».

Toujours sous les couleurs du Bénin

Noëlie Yarigo a profité de cette victoire pour dissiper les craintes de ceux qui pensent qu’à cause de sa double nationalité, elle ne va plus défendre les couleurs du Bénin. Elle explique qu’au championnat de France, ce sont les clubs qui sont représentés. Et elle est affiliée à un club français c’est pour quoi devant son nom, il y a eu le drapeau français. Selon Noëlie Yarigo, cela ne veut pas dire qu’elle ne va plus représenter le Bénin à des compétitions officielles. «J’ai la double nationalité mais j’ai des choix. Cela ne veut pas dire forcément que je veux lâcher le Bénin », explique l’athlète. Elle rassure qu’elle va toujours défendre les couleurs du Bénin. D’ailleurs, «je rentre me concentrer pour préparer les Jeux Olympiques prochaines sous les couleurs du Bénin ».