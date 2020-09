Le gouvernement béninois à travers l’Agence Béninoise de régulation pharmaceutique vient de suspendre la distribution et la dispensation de deux produits. Artemisia et Vita Iron, deux produits en vente en pharmacie sont désormais interdits sur le territoire béninois. A travers deux circulaires en date du 1er septembre 2020 et signée du directeur général de l’Agence, Dr Yossounon Chabi, il est fait mention de la suspension de la distribution et de la dispensation des produits à base d’Artémisia (Thé ou tisane) et du produit Vita Iron.

Selon les circulaires, ces deux produits font l’objet de commercialisation en violation des dispositions en vigueur. Le directeur Dr Yossounon Chabi rappelle dans les circulaires que «conformément aux textes régissant la matière, aucun produit pharmaceutique ne peut être commercialisé sur le territoire béninois s’il n’a obtenu l’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence Béninoise de régulation pharmaceutique ». Et donc, «dans le souci de faire respecter les dispositions liées au processus de commercialisation des médicaments au Bénin », il invite «tous les acteurs à suspendre la distribution et la dispensation de ces produits jusqu’à nouvel ordre ».