L’assainissement du secteur de l’exercice de la médecine en clientèle privée au Bénin suit son cours. Cette lutte entamée par le gouvernement de Patrice Talon ne semble pas faiblir. Et les autorités maintiennent la veille pour punir les cabinets de soins et cliniques d’accouchement qui s’entêtent à exercer en marge de la réglementation en vigueur. Ainsi, trois cabinets médicaux épinglés vont être fermés. Ces cabinets médicaux sont situés à Cotonou, Abomey-Calavi et Bopa.

La veille constante de la commission chargée du contrôle des structures des prestations de soins lui a permis d’identifier ces cabinets exerçant illégalement. Il s’agit du cabinet de soins «La délivrance », sis dans la commune de Bopa, du centre de santé humanitaire de l’ONG «Sev-Basico » à Agla dans le 13è arrondissement de Cotonou et des cliniques «Barka » à Abomey-Calavi.

La commission chargée du contrôle des structures des prestations de soins renseigne que ces centres de santé épinglés provoquent des dégâts humains avec un défaut de pertinence de diagnostic et une inadéquation des traitements. Et lorsque la situation est désespérée, il réfère les malades à l’hôpital. C’est dire que ces cabinets, bien qu’ayant reçu l’autorisation pour exercer, ne respectent pas leur cahier de charges. C’est pourquoi, la commission préconise leur fermeture sans aucune autre forme de procédure afin d’arrêter la casse.