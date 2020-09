Les dernières manifestations qui ont eu lieu en Biélorussie contre le président Alexandre Grégoriévitch Loukachenko seraient financées par les Etats-Unis. C’est du moins l’une des informations qu’il convient de retenir d’un message transmis aux agences de presse russes par le directeur du service de renseignement extérieur russe (SVR) Sergueï Narychkine. Il estime que l’administration Trump aurait injecté plusieurs millions de dollars pour l’organisation de mouvements d’humeurs contre le gouvernement Loukachenko.

Annonces

20 millions de dollars alloués pour les manifestations selon Moscou

«Les USA ont pris sous leur tutelle l’ancienne candidate à l’élection présidentielle et d’autres militants de l’opposition, promus leaders du futur +Bélarus démocratique+», peut-on lire dans le message. Pour lui, les Etats-Unis essaient de ne pas s’afficher publiquement mais seraient en réalité en train de jouer « un rôle clé dans les évènements actuels au Bélarus». A en croire le directeur du service de renseignement extérieur russe (SVR) Sergueï Narychkine, «dès 2019 et début 2020, par l’intermédiaire de différentes organisations non gouvernementales, 20 millions de dollars ont été alloués pour l’organisation de manifestations anti-gouvernementales».

Toutes les manifestations auraient été coordonnées depuis l’extérieur dès le début. Rappelons que les différentes manifestations ont été pour dénoncer la réélection du président Loukachenko. Il avait participé à un récent scrutin qui lui a permis de briguer pour une sixième fois la présidence de son pays.