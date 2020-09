Le gouvernement béninois joint l’acte à la parole. Annoncé en conseil des ministres, le projet de construction d’un centre hospitalier de référence dans la commune d’Aabomey-Calavi entre dans sa phase active. Lundi 28 septembre dernier, le ministre du cadre de vie et du développement durable et son collègue de la santé ont conjointement lancé les travaux dudit hôpital. C’était en présence des autorités communales et du préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia.

Le Bénin amorce une phase importante de son développement. En effet, la construction du centre hospitalier universitaire de référence (CHUR) d’Abomey-Calavi a été officiellement lancée. Les travaux confiés à Bouygues Bâtiments International et Michel Beauvais Associés dureront 36 mois et estimés à un coût global de 116 milliards de FCFA.

Selon les détails annoncés, ce centre de référence aura une capacité de 436 lits. Le centre hospitalier universitaire de référence (CHUR) d’Abomey-Calavi va également disposer de services de cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie. En ce qui concerne la chirurgie, ce centre fournira les services de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, de l’ophtalmologie et d’oto-rhino-laryngologie sans oublier la chirurgie viscérale et traumatologique.

Le délai de 36 mois accordé aux entreprises en charge de l’exécution sera respecté, ont rassuré les entrepreneurs. A en croire Khalid Ouahidi, le chef du projet, le centre hospitalier universitaire de référence (CHUR) d’Abomey-Calavi projettera une nouvelle image du Bénin en termes de soins de santé de qualité avec des équipements de dernière génération.