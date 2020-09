Bien mauvaise nouvelle pour la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Selon une annonce qui a été faite par le laboratoire français Sanofi, les travaux de recherche lancés dans le but de mettre sur pieds un vaccin contre le Covid-19 ont échoué. L’information a été rendue publique par le canal d’un communiqué du groupe pharmaceutique. L’échec aurait été remarqué à l’étape de tests massifs.

Le critère d’évaluation principal n’est pas atteint

L’essai de la phase 3 « n’a pas atteint son critère d’évaluation principal ni secondaire, comparativement au placebo et, dans les deux cas, en plus des soins hospitaliers habituels », précise notamment le communiqué de Sanofi. A en croire le communiqué, le laboratoire américain Regeneron qui a mené les recherches avec le laboratoire français, « ne prévoient la conduite d’autres études cliniques sur Kevzara dans le traitement de la Covid-19 ».

“Fier du travail accompli”

Selon le docteur John Reed, responsable monde de la recherche et développement de Sanofi, malgré l’échec rencontré dans les travaux, « les résultats que nous espérions, nous sommes fiers du travail accompli par l’équipe qui en a eu la charge pour approfondir nos connaissances sur l’utilisation potentielle de Kevzara dans le traitement de la Covid-19 ». Rappelons que les tests sur l’efficacité ou non du produit ont porté sur 420 patients. Ils ont eu lieu en Argentine, au Brésil, au Canada, au Chili, en France, en Allemagne, en Israël, en Italie, au Japon, en Russie et en Espagne