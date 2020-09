Les autorités israéliennes ont pris la décision de reconfiner le pays. La nouvelle a été annoncée par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, hier dimanche 13 septembre 2020, au cours d’une allocution télévisée. « Aujourd’hui, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre un confinement strict de trois semaines avec l’option d’étendre cette mesure » a déclaré Benyamin Netanyhou. Cette nouvelle mesure qui sera donc appliquée au cours de la semaine prochaine aura pour conséquence la fermeture de plusieurs lieux comme les écoles et les centres commerciaux.

« Ce n’est pas une période des Fêtes comme d’habitude »

Ce nouveau confinement a en effet pour but d’empêcher la survenue d’une seconde vague de l’épidémie. Il commencera à partir du 18 septembre 2020 (jour précédent le nouvel an juif) et prendra fin le 9 octobre. « Je sais bien que ces mesures nous imposent à tous un lourd tribut (…) Ce n’est pas une période des Fêtes comme d’habitude, nous ne serons certainement pas en mesure de célébrer avec nos familles élargies » a déclaré Benyamin Netanyahou. Par ailleurs, une cette nouvelle disposition pourrait être assouplie à l’expiration des trois semaines.

153 217 cas de coronavirus

Le Premier ministre israélien a par ailleurs mis l’accent sur le fait que les prières à une dizaine de personnes seront autorisées en milieu fermé. Par contre, dans les endroits ouverts, le maximum de personnes autorisées est fixé à 20. Pour rappel, l’annonce du reconfinement intervient dans un contexte où Israël enregistre 153 217 cas de coronavirus, parmi lesquels figurent 1103 décès. Au cours de la semaine écoulée, les autorités avaient instauré un couvre-feu ainsi qu’une quarantaine à plusieurs villes du pays. Par contre, cela n’avait pas empêché que le coronavirus continue de se propager.