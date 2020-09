Entre le masque et le vaccin contre le coronavirus, lequel pourrait aider à résoudre rapidement la crise du coronavirus? Alors que les mouvements se multiplient contre le masque de par le monde (occidental), la course au vaccin est lancé et intéresse au plus haut point le président américain Donald Trump.

Mais pour le Dr Robert Redfield, directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis, point besoin de courir vers le vaccin alors qu’une solution existe déjà. Devant le Sénat américain, il a livré son point de vue sur la situation.

«J’irais jusqu’à dire que le masque a une meilleure garantie de protection contre la COVID-19 que lorsque je prendrai le vaccin, parce que l’immunogénicité sera peut-être de 70 % et si je n’ai aucune réponse immunitaire, le vaccin ne me protégera pas. Le masque, oui… Ces masques représentent l’outil public le plus puissant à notre disposition. Je vais continuer d’encourager tous les Américains à adopter le port du masque, car si nous le faisions sur une période de six, huit, dix ou douze semaines, nous contrôlerions cette épidémie» a affirmé le haut responsable américain.