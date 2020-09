La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de défrayer la chronique. Par le canal d’une Tribune, Bill Gates, le richissime homme d’affaires américain a demandé que les pays riches ne tournent pas le dos aux pays pauvres dans la distribution du prochain vaccin qui sera mis sur pied pour lutter contre le virus. Pour le patron de Microsoft, si les pays riches décidaient de faire cavaliers seuls, ils tomberaient dans un piège.

Annonces

Deux fois plus de morts?

Il a notamment mis l’accent sur les conséquences que pourrait engendrer une distribution inéquitable de ce produit. Il indique que si les deux premiers milliards de doses de vaccin sont distribués aux 50 pays riches, le virus pourrait se propager encore pendant quatre mois dans les trois quarts du monde. La conséquence directe est que presque deux fois plus de personnes pourrait mourir dans cette circonstance.

News Inter par email :

“Priorité aux pays riches”, n’est pas la meilleure option selon Bill Gates

Pour celui qui a pendant longtemps gardé la place de l’homme le plus riche du monde, le scénario «priorité aux pays riches» pose problème. Il indique qu’à l’étape où on est, les grandes nations se sont déjà réservé la plus grande partie de l’offre mondiale de vaccins contre la COVID-19. Ils auraient passé des accords avec des laboratoires pharmaceutiques dans ce sens alors que plusieurs pays pauvres n’auraient pas cette possibilité.