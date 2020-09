La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de faire parler d’elle et a même posé ses valises dans le secteur du football. En effet selon une annonce qui a été faite par le club parisien, trois de ses joueurs ont été testés positifs à la Covid-19. Même si le communiqué ne précise pas nommément le nom de tous les joueurs concernés, on retient que le Brésilien Neymar est sur cette liste.

Angel DI Maria et Leandro Paredes suspectés…

«Trois joueurs du @PSG inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié. L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours.» a ainsi annoncé sur le réseau social de l’oiseau bleu le club parisien. Plusieurs médias ont indiqué dans les différentes publications que les deux autres joueurs concernés pourraient être Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Ils ont passé les vacances à Ibiza

Ces deux joueurs originaires de l’Argentine avaient passé ensemble leurs vacances à Ibiza. Rien ne confirme tout de même qu’il s’agit de ces deux joueurs étant donné que plusieurs autres de leurs coéquipiers s’étaient retirés à Ibiza lors des vacances. Il s’agit de Neymar, Ander Herrera, Keylor Navas ou encore Mauro Icardi. Rappelons que cette nouvelle plutôt mauvaise intervient dans un contexte où le Paris Saint Germain rencontre le 10 septembre prochain Lens dans le cadre du championnat de Ligue 1 version 2020-2021.