La Russie peut se targuer d’être le premier pays au monde à trouver un vaccin contre la Covid-19. Mis au point en août dernier, le Spoutnik V est déjà utilisé dans le cadre d’une campagne de vaccination lancée par les autorités russes le 09 septembre 2020. Un immunologue du pays prévient cependant qu’il y a des contre-indications à la vaccination. Toutes les maladies ne sont pas compatibles avec le Spoutnik V, soutient Vladislav Zhemtchugov.

Le Mexique recevra prochainement 32 millions de doses

« Un tel traitement est associé à l’immunosuppression. Autrement dit, il y a une indication (pour le vaccin) d’un côté, mais il y a une contre-indication de l’autre » a expliqué le médecin. Au nombre des maladies qui ne sont pas compatibles avec ce vaccin il y a les pathologies auto-immunes et inflammatoires, le lupus érythémateux disséminé (LED), l’hémopathie et les cancers. L’immunologue précise néanmoins que seul le médecin traitant est compétent pour évaluer les questions ayant trait à la vaccination. Pour rappel, le Spoutnik V a été mis au point par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa.

Il intéresse déjà les pays comme le Mexique qui recevra prochainement 32 millions de doses. Au total plus de 20 pays se sont déjà manifestés pour se procurer un milliard de doses. Le Spoutnik V a deux composants. Le premier est administré au patient 21 jours après le second au cours de la vaccination.

