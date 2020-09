Antibiotique de la famille des « macrolides », l’azithromycine est utilisé dans le traitement des malades atteints du nouveau coronavirus. Le médicament prévient les aggravations de la maladie. Selon une étude menée par les chercheurs de l’université américaine de l’Illinois cet antibiotique est dangereux pour les malades quand il est associé avec d’autres médicaments comme les opioïdes, les antipaludiques et ceux qui soignent la pression artérielle.

Risques de crise cardiaque

En un mot, d’après cette étude publiée dans la revue JAMA Network Open, le 15 septembre dernier, il n’est pas recommandé de donner à un patient l’azithromycine avec des médicaments qui affectent les impulsions cardiaques. Cela peut causer chez ce dernier une crise cardiaque capable de le tuer. Les scientifiques ont abouti à cette conclusion après avoir passé au crible plus de 44 millions de données de malades de coronavirus et comparé les résultats de groupes qui ont respectivement pris de l’azithromycine et de l’amoxicilline.

L’association de l’azithromycine avec des médicaments comme les antipaludiques augmentait de 40% les risques de crise cardiaque, ont-ils fait savoir. Rappelons que le nouveau coronavirus a déjà causé plus de 900 mille morts dans le monde. Les chercheurs se sont lancés depuis, dans une course effrénée au vaccin pour en finir avec la pandémie. Pour le moment, seule la Russie a annoncé avoir découvert un vaccin, le Spoutnik V.