L’affaire du divorce du célèbre producteur et rappeur Dr Dre continue d’occuper l’actualité américaine depuis la révélation de l’affaire. De son vrai nom Andre Young, Dr Dre est l’une des icones de la musique hip hop aux USA. Ce qui fait le tour de la toile depuis le début de l’affaire, ce sont les exigences financières de l’ex-femme de la légende du rap américain… Cette dernière réclamait 2 millions de dollars par mois comme pension.

Une exigence qui a poussé le rappeur 50 cent, ancien protégé de Dr Dre à critiquer violemment l’ex-femme de M. Young. « Ces p*tes sont dingues, comment peux-tu oser demander 2 millions par mois? » avait-il ajouté en commentaire d’un post sur instagram. Un commentaire qui n’a pas du tout plu à la fille de Dr Dre, Truly Young qui lui a violemment répondu sur le post, et dans une série de messages postés plus tard. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle était très en colère.

50 cent, “un rappeur laid et en faillite” selon Truly Young

« Haha… venant d’un rappeur laid et rincé du début des années 2000, qui a fait faillite et qui n’est qu’envieux de la richesse et du mode de vie de ma famille. Amuse-toi à dépenser le reste de tes économies en stéroïdes. Va te faire fo*tre » a affirmé la jeune fille dans un premier temps. Avant de poursuivre en stories : «Appeler ma mère, la femme de mon père, une sal*pe est impardonnable. Vous n’avez aucun respect pour moi ou mes frères et sœurs et c’est extrêmement évident. 50, vos projets de marketing sont aussi bas et dégoûtants que vous.Vous me dégoûtez, et je peux également parler au nom des femmes de ma génération…»

Réagissant aux propos de la jeune fille, 50 cent a juste posté un nouveau ironique sur la toile. Une photo de lui en train de lire un message qu’il attribue à la jeune fille en ironisant : «La fille de Dr Dre m’a juste dit de fermer la gueule… LOL.»